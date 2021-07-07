Haiti nerede? Haiti devlet başkanı kimdir? Evinde öldürüldü
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, gece evine giren kimliği belirsiz saldırganlar tarafından öldürüldü. Jovenel Moise’nin eşinin de yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Peki, Haiti nerede? Haiti devlet başkanı kimdir? Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada suikastın Çarşamba günü yerel saat ile gece 1 sularında gerçekleştiği bilgisine yer verildi. Peki, Haiti nerede? Haiti devlet başkanı Jovenel Moise kimdir?
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Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikasta uğradı. Moise'nin Çarşamba günü evinde kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldüğü açıklandı. Bir süredir siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu Haiti'de Moise, şubat ayında gazetecilere yaptığı açıklamada "hayatına yönelik bir girişim olduğunu" olduğunu söylemişti.
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Haitili iş adamı ve siyasetçi Jovenel Moïse 26 Haziran 1968 tarihinde dünyaya geldi. Moïse, Amerika kıtasına bağlı olan ve Karayip Denizi'nde yer alan Hispanyola adasının batı bölümünde kurulu bulunan Haiti'de Şubat 2017 tarihinden bu yana devlet başkanlığı makamındaydı.
2015 yılında dönemin devlet başkanı Michel Martelly tarafından bir sonraki devlet başkanlığı seçimlerinde Parti haïtien Tèt Kale (PHTK)'nin adayı olarak Moïse'yi işaret etmesinden sonra Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde aday olan Moïse, iki turlu seçiminin ardından devlet başkanlığına seçilerek makama gelmişti.
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HAİTİ NEREDE?
Haiti ya da resmî adıyla Haiti Cumhuriyeti, Amerika'da Karayip Denizi'nde bir ada ülkesidir. Küba'nın doğusunda yer alan Hispaniola adasını Dominik Cumhuriyeti ile paylaşır ve adanın batı kısımdadır. Yüz ölçümü 27.750 km² olan ülkenin nüfusu 10 milyon (2009), başkenti Port-au-Prince'tir.
Eski bir Fransız sömürgesi olan Haiti, Kuzey ve Güney Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra bağımsızlığını ilân eden ikinci ülkedir. Buna karşılık, bugün Batı Yarımkürenin en fakir ülkesidir ve yönetiminde bir anarşi durumu hâlen devam etmektedir.