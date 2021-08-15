Haiti nerede? Haiti depreminde son gelişmeler...

Haiti açıklarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem ardından bölgeden can kaybı haberleri gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı, Haiti'nin güneybatısında 7,2 şiddetinde bir deprem meydana geldiğinin ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiğini bildirdi. Peki, Haiti nerede?
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Haiti deprem haberleriyle gündemde. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara döküldü.
USGS, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından yapılan tsunami uyarısını bir süre sonra kaldırdı.
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Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 304'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 2 bini geçtiğini belirtti.
Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarında yıkıntıların arasından şimdiye kadar yüzlerce yaralı çıkartıldığını kayıp sayısının ise tam olarak bilinmediğini duyurdu.
Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke, uluslararası yardım çağrısında bulundu.
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HAİTİ NEREDE?
Haiti ya da resmî adıyla Haiti Cumhuriyeti, Amerika'da Karayip Denizi'nde bir ada ülkesidir. Küba'nın doğusunda yer alan Hispaniola adasını Dominik Cumhuriyeti ile paylaşır ve adanın batı kısımdadır. Yüz ölçümü 27.750 km² olan ülkenin nüfusu 10 milyon (2009), başkenti Port-au-Prince'tir.
Eski bir Fransız sömürgesi olan Haiti, Kuzey ve Güney Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra bağımsızlığını ilân eden ikinci ülkedir. Buna karşılık, bugün Batı Yarımkürenin en fakir ülkesidir ve yönetiminde bir anarşi durumu hâlen devam etmektedir.