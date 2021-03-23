Bu kadar genç evlendiğim için delirmiş olmalıyım

Gösteri dünyasının genç çifti, baş başa romantik bir tatile çıktı. Yüzlerinden gülücükler eksik olmadı.
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BAŞ BAŞA TATİLE ÇIKTILAR
İki yıl önce sürpriz bir şekilde hayatlarını birleştiren Justin Bieber ve Hailey Baldwin, hem koronavirüs pandemisinin stresinden hem de yoğun iş temposundan biraz uzaklaşıp birlikte tatile çıktı. Çift, bu kez dinlenmek, denizin ve güneşin tadını çıkarmak izin Turks and Caicos Adaları'ne seçti. 27 yaşındak Bieber ile 24 yaşındaki Baldwin önceki gün de kumsalda yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.
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KEYİFLERİ YERİNDE
Hailey Baldwin Bieber ile Justin Bieber'ın keyifli halleri, uzaktan çekilen fotoğraflarda bile göze çartı. Rengarenk bir bikini giyen Baldwin ile lacivert bir mayo giyen Bieber, kumsalda uzun uzun sohbet edip bir yandan da yürüyüş yaptı. Hailey Baldwin, soğuk bir şeyler içerek yürüyüş yaptı. Model, bir arada eşi Bieber'a da bir yudum almak isteyip istemediğini sordu. Hailey Baldwin ile Justin Bieber, yürüyüş sırasında durmadan kahkahalar attı.
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BİRBİRLERİNİN HAYATININ AŞKI
Çocuk yaşta şöhreti bulan Justin Bieber, bir zamanlar kendisi gibi çocuk yıldız olan Selena Gomez ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı. Bieber ve Gomez zaman zaman ayrılıp barışsa da en son yollarını ayırdıktan sonra bir daha bir araya gelmediler. Bieber'ın adı bazı küçük kaçamaklara karışsa da sonunda model Hailey Baldwin ile tanıştı.
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ANİDEN NİŞANLANIP EVLENDİLER
Genç çift tanıştıktan bir süre sonra nişanlandıklarını ilan etti. Onların bu kadar kısacık zamanda evlilik kararı alması hayranlarını şaşırttı. Yine de ilişkilerine fazla şans verilmedi. Ancak Bieber ve Baldwin, böyme düşünenleri şaşırtarak aynıyıl Los Angeles'ta sürpriz bir şekilde evlendi. Bieber ve Baldwin daha sonra ailelerinin de katıldığı gösterişli bir düğün yaptı.
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'SONSUZA KADAR SÜRECEĞİNE İNANIYORUM'
Hailey Baldwin Bieber, Elle dergisinin nisan sayısı için de objektif karşısına geçip bir de röportaj verdi. Model, bu röportajda, Bieber ile evlendiğinde "delicesine genç bir yaşta" olduğunu belirtti. Baldwin evlendiğinde henüz 21 yaşındaydı. Genç model, aynı röportajda, Bieber ile evliliklerinin "sonsuza kadar" süreceğine inandığını da sözlerine ekledi.
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EŞİNİN HAYRANLARINDAN TEHDİT ALIYOR
Hailey Baldwin Bieber bir dönem Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez'in hayranlarından tehdit alıyordu. Şimdi de eşi Bieber'ın hayranları tarafından sosyal medyada ateş altına alınıyor. Baldwin, zamanla bunlarda başa çıkmayı öğrendiğini de anlattı. Model, genç yaşta evlendiği kocası hakkında da "Her zaman hem onun hakkında hem de kendim hakkında bir şeyler öğreniyorum. Arada bazı konularda kavga etmiyor muyuz? Evet kesinlikle, ama bu gerçekten de önemli değil, çünkü onu gerçekten çok seviyorum. Kendimi sonsuza kadar onunla birlikte görüyorum" diye konuştu.
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'DELİCESİNE ERKEN BİR YAŞTA EVLENDİM'
Hailey Baldwin Bieber, Hollywood'da ya da başka yerde ilişkilerin bitebileceğini vurgulayarak, beraberlikleri yürütmenin kolay olmadığını ekledi. Baldwin "Bir terapistle konuşuyoruz. Bunu yapmak zorunda olduğumuz için yapıyoruz" dedi. 21 yaşın, evlenmek için erken olduğunu bildiğini belirten Baldwin, şöhretin bazı şeyleri genç yaşlarda deneyimlemesine neden olduğunu da sözlerine ekledi.