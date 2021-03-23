Bu kadar genç evlendiğim için delirmiş olmalıyım

EŞİNİN HAYRANLARINDAN TEHDİT ALIYOR Hailey Baldwin Bieber bir dönem Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez'in hayranlarından tehdit alıyordu. Şimdi de eşi Bieber'ın hayranları tarafından sosyal medyada ateş altına alınıyor. Baldwin, zamanla bunlarda başa çıkmayı öğrendiğini de anlattı. Model, genç yaşta evlendiği kocası hakkında da "Her zaman hem onun hakkında hem de kendim hakkında bir şeyler öğreniyorum. Arada bazı konularda kavga etmiyor muyuz? Evet kesinlikle, ama bu gerçekten de önemli değil, çünkü onu gerçekten çok seviyorum. Kendimi sonsuza kadar onunla birlikte görüyorum" diye konuştu.