Ekonomi Haber Giriş: 23 Ekim 2020 - 08:00 | 23 Ekim 2020 - 08:00

Haftanın son günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları canlı takip ekranı

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de ilgi görmeye devam ediyor. Yatırım altın fiyatlarının hareketliliğini yakından takip eden vatandaşlar, canlı altın verileri sayfalarını inceliyor. Dün güne düşüşle başlayan gram altın,487 liradan işlem görüyor. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durumu ve gram altın, çeyrek altın , yarım altın fiyatları canlı takip ekranı…