Haftanın MPİ Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişi tamamlandı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce (MPİ) Sayısal Loto oyununun 1296. çekilişi ile Şans Topu oyununun 974. hafta çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından gözler bu kez kupon sorgulamalarına çevrildi. Söz konusu oyunlar için kupon dolduran vatandaşlar, kendilerine ikramiye isabet edip etmediğini araştırıyor. İşte, MPİ Sayısal Loto ve Şans Topu sonuç sorgulama ekranı...