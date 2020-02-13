Haftanın MPİ Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişi tamamlandı
Sayısal Loto oyunu ile Şans Topu'nda haftanın çekilişleri tamamlandı. Dün gece yapılan çekilişle Şans Topu'nda talihli numaraları belli olurken, Sayısal Loto'da bu haftanın ilk çekilişi gerçekleşti İşte, 12 Şubat 2020 MPİ Sayısal Loto ve Şans Topu çekiliş sonuçları...
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce (MPİ) Sayısal Loto oyununun 1296. çekilişi ile Şans Topu oyununun 974. hafta çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından gözler bu kez kupon sorgulamalarına çevrildi. Söz konusu oyunlar için kupon dolduran vatandaşlar, kendilerine ikramiye isabet edip etmediğini araştırıyor. İşte, MPİ Sayısal Loto ve Şans Topu sonuç sorgulama ekranı...
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SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 4, 9, 14, 17, 26 ve 30 olarak belirlendi.
Sayısal Loto oyununun 1296. çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 2 milyon 279 bin 695'er liralık ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 121 kişi 5 bin 346'şar lira, 4 bilen 6 bin 532 kişi 74'er lira ve 3 bilen 112 bin 238 kişi 13,5'er lira ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Çorum'un Sungurlu, Edirne'nin Merkez, Kocaeli'nin Körfez ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 4, 16, 20, 21, 29 ve artı 9 olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun 974. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 898 bin 134 lira 22 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 30 kişi 2 bin 897 lira 20'şer, 4 artı 1 bilen 226 kişi 513 lira 35'er, 4 bilen 2 bin 754 kişi 52 lira 60'ar, 3 artı 1 bilen 6 bin 444 kişi 27 lira 20'şer, 3 bilen 78 bin 463 kişi 4 lira 80'er, 2 artı 1 bilen 60 bin 816 kişi 6 lira 30'ar, 1 artı 1 bilen 207 bin 605 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.