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Teknoloji
Haber Giriş: 01 Mayıs 2020 - 17:04,

Haftanın en dikkat çeken cep telefonları

Farklı özelliklere sahip pek çok telefon kullancıların beğenisine sunuluyor. İşte Apple'dan Xiaomi'ye haftanın en dikkat çeken cep telefonları...

Bu bir ilandır.

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1Xiaomi Redmi Note 8
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Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarından biri olan Redmi Note 8, düşük fiyatına karşın yüksek donanımıyla dikkat çeken bir ürün. 6.3 inç ekran boyutuyla gelen ve 48+8+2+2 MP arka kamera ile 13 MP ön kameraya sahip olan telefon, 4000 mAh kapasiteli bataryaya sahip ve şarjı hayli uzun dayanıyor.

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2Apple iPhone 11 Pro
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Apple iPhone 11 Pro

Üçlü kamera sistemi ile gelen Apple iPhone 11 Pro, az ışıklı ortamlarda bile kaliteli kareler çekmenizi sağlıyor. Apple'ın en yeni iPhone modellerinden biri olan telefon 27 saate kadar video oynatma özelliğine de sahip.

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3Oppo A5s
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Oppo A5s

4230 mAh kapasiteli pil ile geldiğinden uzun bir batarya ömrü sunan ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo'nun yeni telefonlarından Oppo A5s, 32 GB dahili hafızasıyla geliyor.

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4Huawei Y6S 2019
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Huawei Y6S 2019

Yuvarlak köşeli bir tasarıma sahip olan Huawei Y6S, gelişmiş kamerası ile birbirinden güzel fotoğraf ve video çekmenize olanak tanıyor. Ayrıca, cihaz yenilikçi teknolojik özellikleri ve şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.

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5Oppo A5 2020
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Oppo A5 2020

Oppo A5 2020, beş farklı kamera moduna sahip. 5000mAh ultra bataryanın yer aldığı cihaz ile hareket halindeyken bile sarsıntısız bir çekim gerçekleştirebilirsiniz.

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6Xiaomi Redmi Note 8 Pro
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Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi, Redmi Note 8 Pro ile kullanıcılarına yüksek performanslı bir deneyim sunuyor. Yüksek çözünürlüklü dörtlü arka kamera sistemi ile de kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. Ayrıca, dış tasarımıyla dikkat çeken cihazda güçlü işlemci, yüksek kapasiteli batarya ve farklı özellikleriyle ihtiyacınızı karşılayabilir.

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7Samsung Galaxy S10 Lite
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Samsung Galaxy S10 Lite

Tasarımıyla dikkat çeken Samsung Galaxy S10 Lite, profesyonel videolar çekip, dilediğiniz gibi düzenleme imkanı sunuyor. Düşük ışıkta dahi güzel videolar çekebileceğiniz cihaz 30 dakikada şarj olma özelliğine sahip.

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8Huawei Y9 Prime 2019
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Huawei Y9 Prime 2019

Huawei'nin son zamanlarda dikkat çeken telefonlardan biri olan Huawei Y9 Prime 2019, ekranın tamamını size veriyor. Ön yüzünde kamera görünmeyen telefonda ön kamera tepede gizli. Kullanmadığınızda kamera kayboluyor.

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