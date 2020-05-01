Farklı özelliklere sahip pek çok telefon kullancıların beğenisine sunuluyor. İşte Apple'dan Xiaomi'ye haftanın en dikkat çeken cep telefonları...
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Xiaomi Redmi Note 8
Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarından biri olan Redmi Note 8, düşük fiyatına karşın yüksek donanımıyla dikkat çeken bir ürün. 6.3 inç ekran boyutuyla gelen ve 48+8+2+2 MP arka kamera ile 13 MP ön kameraya sahip olan telefon, 4000 mAh kapasiteli bataryaya sahip ve şarjı hayli uzun dayanıyor.
Üçlü kamera sistemi ile gelen Apple iPhone 11 Pro, az ışıklı ortamlarda bile kaliteli kareler çekmenizi sağlıyor. Apple'ın en yeni iPhone modellerinden biri olan telefon 27 saate kadar video oynatma özelliğine de sahip.
4230 mAh kapasiteli pil ile geldiğinden uzun bir batarya ömrü sunan ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo'nun yeni telefonlarından Oppo A5s, 32 GB dahili hafızasıyla geliyor.
Yuvarlak köşeli bir tasarıma sahip olan Huawei Y6S, gelişmiş kamerası ile birbirinden güzel fotoğraf ve video çekmenize olanak tanıyor. Ayrıca, cihaz yenilikçi teknolojik özellikleri ve şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.
Xiaomi, Redmi Note 8 Pro ile kullanıcılarına yüksek performanslı bir deneyim sunuyor. Yüksek çözünürlüklü dörtlü arka kamera sistemi ile de kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. Ayrıca, dış tasarımıyla dikkat çeken cihazda güçlü işlemci, yüksek kapasiteli batarya ve farklı özellikleriyle ihtiyacınızı karşılayabilir.
Tasarımıyla dikkat çeken Samsung Galaxy S10 Lite, profesyonel videolar çekip, dilediğiniz gibi düzenleme imkanı sunuyor. Düşük ışıkta dahi güzel videolar çekebileceğiniz cihaz 30 dakikada şarj olma özelliğine sahip.
Huawei'nin son zamanlarda dikkat çeken telefonlardan biri olan Huawei Y9 Prime 2019, ekranın tamamını size veriyor. Ön yüzünde kamera görünmeyen telefonda ön kamera tepede gizli. Kullanmadığınızda kamera kayboluyor.