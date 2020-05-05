Haftanın en çok satan teknolojik ürünleri

JBL C100 Kulak İçi Kulaklık JBL C100 Kulakiçi Kulaklık, tasarımı ve yapısıyla günlük kullanım için uygun. Ayrıca, dahili mikrofonuyla da rahatça telefon görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Kontrol tuşuyla da şarkılar arasında geçişler yapmanızı sağlayan cihazı 3.5mm jak ile tüm cihazlarda kullanabilirsiniz.