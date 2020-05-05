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Teknoloji
Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 13:25,

Haftanın en çok satan teknolojik ürünleri

Akıllı bileklikten kablosuz kulaklığa haftanın en çok satan teknolojik ürünlerini listeledik. Bir göz atmaya ne dersiniz?

Bu bir ilandır.

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1Xiaomi MDZ-22-AB Mi Box S
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Xiaomi MDZ-22-AB Mi Box S

Xiaomi'nin akıllı TV kutusu Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player, global versiyonu ve Türkçe dil desteği ile dikkat çekiyor. Hızlı işlemcisi, güçlü grafik yongası ve 4K desteği ile gelen ürün, yüksek görüntü ve ses performansı sunuyor.

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2Apple AirPods 2. Nesil Bluetooth Kulaklık
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Apple AirPods 2. Nesil Bluetooth Kulaklık

Apple'ın popüler kablosuz kulaklığı AirPods'un ikinci jenerasyonu, ses kalitesiyle dikkat çekiyor ve şarj kutusundan kulaklıkları çıkarır çıkarmaz aktif hale geliyor. Kablosuz kulaklık arıyorsanız bu cihaza şans verebilirsiniz.

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3Jbl Jblgo2Yel Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
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Jbl Jblgo2Yel Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Yanınızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz Jbl Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, su geçirmez bir yapıya sahip. 5 saate kadar kesintisiz ses kalitesi sağlayan ürün, gürültü önleyici mikrofonuyla telefon görüşmelerinizi yapmanıza olanak tanıyor.

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4JBL C100 Kulak İçi Kulaklık
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JBL C100 Kulak İçi Kulaklık

JBL C100 Kulakiçi Kulaklık, tasarımı ve yapısıyla günlük kullanım için uygun. Ayrıca, dahili mikrofonuyla da rahatça telefon görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Kontrol tuşuyla da şarkılar arasında geçişler yapmanızı sağlayan cihazı 3.5mm jak ile tüm cihazlarda kullanabilirsiniz.

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5Philips TABH305BK/00 Kulaküstü ANC Kablosuz Kulaklık
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Philips TABH305BK/00 Kulaküstü ANC Kablosuz Kulaklık

Eğer bir kulak üstü kulaklığa ihityacınız varsa Philips'nin bu ürününe göz atabilirsiniz. Çantanızda kolayca taşıyabileceğiniz bu kulaklıkla müziği ve aramaları kolayca kontrol edebilirsiniz.

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6Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik
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Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik

Batarya boyutu 135 mAh’e yükseltilen Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, uzun süre kullanabilirsiniz. Ayrıca, 50 metre kadar suya dayanıklılığıyla da yüzerken bile kullanıma uygun. Türkçe dil desteği de bulunan cihaz 135mAh pil ile tek bir şarjla 20 günden fazla dayanabiliyor.

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7Xiaomi Redmi Airdots Bluetooth Kulaklık
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Xiaomi Redmi Airdots Bluetooth Kulaklık

Hızlı ve sorunsuz bir bağlantı sunan Xiaomi Redmi Airdots, son teknoloji bir çipe sahip. Şık bir tasarıma sahip olan Redmi Airdots, yolculuklarınızda veya spor yaparken müzik dinleyerek güzel zaman geçirmenize de yardımcı olabilir.

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Diğer ihtiyaçlarınız için daha fazla ürünü incelemek isterseniz Amazon.com.tr'ye göz atabilirsiniz.

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