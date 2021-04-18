Haftalık il il vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul Ankara İzmir Adana Bursa koronavirüs vaka sayısı tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti. Tüm bunlar olurken, Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan haftalık vaka analizini paylaştı. Hangi ilde ne kadar vaka yer aldığı belli oldu. İşte, İstanbul Ankara İzmir Adana Bursa koronavirüs vaka sayısı tablosu...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İnsidansa tablosuna göre her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu. İşte, il il vaka sayıları...
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Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle; İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım.