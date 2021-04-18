Haftalık il il vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul Ankara İzmir Adana Bursa koronavirüs vaka sayısı tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İnsidansa tablosuna göre her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu. İşte, il il vaka sayıları...