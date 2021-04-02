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Haber Giriş: 02 Nisan 2021 - 14:41 | 

Hafta sonu yasağında marketler açık mı, kaçta açılıyor? Market çalışma saatleri

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma saatleri merak edilen konular arasında bulunuyor. 3-4 Nisan sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Risk gruplarına göre bu hafta sonu kısıtlama uygulanacak. İki gün sokağa çıkma yasağı olacak iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir’de yer alıyor. Peki, hafta sonu yasağında marketler açık mı? İşte çalışma saatleri

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Hafta sonu marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek. Yüksek risk grubundaki illerde ise cumartesi gündüz kısıtlama olmayacak. Marketler sokağa çıkma yasağı günlerinde saat 10:00’da açılıyor. İşte detaylar ve risk gruplarına göre iller

2SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni açıklama yapıldı. Açıklamada düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısıtlamanın geçerli olacağı saatlere değinildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerdeki vatandaşların, temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu kapsamda; market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir. Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayiler açık olacaktır. Online sipariş firmaları da pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir. Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günü ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir. Covid-19 salgını ile mücadelemiz sona erip eski normale dönünceye kadar temizlik, maske, mesafe kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz."

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KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER)
< br>Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.
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TURUNCU KATEGORİ (YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER)

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, KırşehirSARI KATEGORİ (ORTA RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

MAVİ KATEGORİ (DÜŞÜK RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

Şırnak

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