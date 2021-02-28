Hafta sonu vergi daireleri açık mı? İçişleri Bakanlığı'ndan önemli genelge
Hafta sonuvergi daireleri açık mı sorusu, vergi ödemeleri bulunan pek çok kişinin merakla araştırdığı konu oldu. Özellikle son tarihi 28 Şubat Pazar günü olan ve 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenen 7256 sayılı kanun kapsamındaki borç yapılandırma süreci, internet üzerinden ödenebildiği gibi vergi daireleri üzerinden de tamamlanabilecek. Peki, hafta sonu vergi daireleri açık mı olacak? İşte, o konu İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge detayları
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Vergi Daireleri 1 Mart 2021 tarihine kadar kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecek. İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında; 1 Mart Pazartesi günü vergi dairelerine yoğunluk yaşanmaması için 81 İl Valiliği'ne genelge gönderildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Genelge kapsamında vergi borçlarını ödemek/ yapılandırmak isteyen vatandaşlar borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
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İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında vergi borcu ödemesi/ yapılandırmasında son tarih olan 1 Mart Pazartesi gününde, vergi dairelerine yoğunluk yaşanmaması için 81 İl Valiliği'ne “Vergi ve Borç Yapılandırma” konulu genelge gönderildi.
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Genelgede, vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların peşin veya taksitler halinde ödeyebilecekleri son tarih 1 Mart 2021 Pazartesi günü olduğu belirtildi.
Genelgede Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılandırma kapsamında vergi borçlarını hafta sonu ödemek isteyen vatandaşların gelen talepler dikkate alınarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde vergi dairelerinin açık bulundurulmasına karar verildiği ifade edildi. Yapılandırma kapsamında olan diğer kamu idareleri de kurumlarınca uygun görülmesi halinde aynı tarihlerde açık bulunabileceği belirtildi.
Bu çerçevede; ödemenin son tarihi olan 1 Mart 2021 günü yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların kanunun getirmiş olduğu imkânlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi amacıyla 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde;
yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidebilecek.
Ödeme yapmak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasından; yapılandırılan borcun ödemesini yapmak üzere sokağa çıktıklarını gösterir belgeyi (borç yapılandırmasına ilişkin başvuru dilekçesi, ödeme planı vb.) yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmek kaydıyla muaf olacak.
Ödemelerin yapılacağı vergi daireleri ile kamu idarelerinde görevli personelin ise kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından istisna olacak.''
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VERGİ DAİRELERİNDE HAFTA SONU KALABALIĞI
Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için vergi dairelerinin hafta sonu açık olmasına karar verildi. Bu kapsamda ödemelerini yetiştiremeyen veya son güne bırakan vatandaşlar vergi daireleri önünde yoğunluk oluşturdu. Borcunu ödeyebilmek için sabah erken saatlerinde vergi dairesine geldiğini söyleyen Muhtesım Beyaz, “Dün yetiştiremedim ve çok kalabalık vardı. Numaralar önceden veriliyormuş, ben geldim ödeyemeden tekrar gitmek zorunda kaldım. Vergi dairesinden de hafta sonu açık olacağını söylediler. Sabah erkenden geldim. Borcumu yapılandırmaya sokmuştum. Yolda da herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Burada da kalabalık var ve mesafeli yaklaşmaya çalışıyorum. İnsanlar biraz daha sosyal mesafeye uyarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu kadar kalabalık olması normal ben dahil insanlar işlerini son güne bırakıyor” dedi.