Hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi
Geçtiğimiz hafta LGS sınavının uygulanması ile birlikte sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Vatandaşlar bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabını araştırıyorlar. Önümüzdeki hafta yapılacak olan YKS sınavı nedeniyle sokağa çıkma yasağı olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda. 27-28 haziran günleri de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki hangi saatler arasında kısıtlama yapılacak? İşte genelgede yayınlanan detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Geçtiğimiz hafta LGS sınavının uygulanması ile birlikte sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Vatandaşlar bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabını araştırıyorlar. Önümüzdeki hafta yapılacak olan YKS sınavı nedeniyle sokağa çıkma yasağı olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda. 27-28 haziran günleri de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki hangi saatler arasında kısıtlama yapılacak? İşte genelgede yayınlanan detaylar
2
Abone Ol
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 27-28 Haziran'da YKS sınavının olduğu günlerde de devam edecek. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında, sadece sınavın olduğu saat aralığında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı, 27 Haziran tarihinde 09.30-15.00 saatleri arasında, 28 Haziran tarihinde ise 09.30-18.30 saatlerinde uygulanacak. sokağa çıkma yasağı çerçevesinde belirli işletmeler ve belirli vatandaşlar muaf olabilecek. Sokağa çıkma yasağı için İçişleri Bakanlığı'nun yayımladığı genelge baz alınacak. Peki, 21 Haziran Pazar günü pek çok vatandaşın merak ettiği sokağa çıkma yasağı nasıl uygulanacak ve kimler muaf olacak? İşte, ayrıntılar...
3
Abone Ol
Sokağa çıkma yasağı 27-28 Haziran hafta sonu devam edecek. 21 Haziran Pazar günü uygulanmayan sokağa çıkma yasağı sonrası pek çok vatandaş, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyi araştırmaya başladı. LGS dolayısıyla cumartesi günü saat 15.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan eden İçişleri Bakanlığı, 21 Haziran için sokağa çıkma yasağı konusunda ise herhangi bir ibareye yer vermedi. Ancak gelecek hafta uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge, 81 ilin valiliğine ulaştırıldı. İşte, sokağa çıkma yasağı genelgesi hakkında detaylı bilgiler
4
Abone Ol
27-28 HAZİRAN HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK
Sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun cevabı, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile netlik kazandı. Liselere Giriş Sınavı kapsamında olumsuz bir durumun yaşanmasını engellemek üzere 20 Haziran tarihinde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 21 Haziran Pazar günü devam etmeyecek. Ancak, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından alınan kararlara göre sokağa çıkma yasağı 27-28 Haziran tarihinde devam edecek. Bu yasağın genel kapsamı ise YKS'ye girecek olan öğrencilerin bulaş riskini azaltmak olacak olacak. İşte, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği sokağa çıkma yasağı genelgesi hakkında detaylı bilgiler
5
Abone Ol
27-28 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ
27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
6
Abone Ol
YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak
7
Abone Ol
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla açık bulanacak