Hafta sonu sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İşte sokağa çıkma yasağında istisna dışında olan kişiler

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ek genelgede sokağa çıkma yasağında muaf tutulacak olan kişiler şöyle açıklandı;



YKS’ye girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak



Sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak