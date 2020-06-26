Hafta sonu sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İşte sokağa çıkma yasağında istisna dışında olan kişiler
Hafta sonu sokağa çıkma yasağından kimler muaf? 81 ilde YKS sınavı kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağında istisna dışında olan kişiler maddeler halinde sıralandı. Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında, YKS’nin yapılacağı okulların/ sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyeler ile çalışanları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. İşte, 27 28 Haziran sokağa çıkma yasağının detayları.
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Corona virüsü önlemleri ve merkezi sınavlar kapsamında günler sonra sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz hafta uygulandı. Bu hafta sonu 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde de geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağında okulların etrafındaki kırtasiyelerde çalışanlar muaf tutulacak. Yerli/yabancı turistler, rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine uçak, otobüs gibi toplu taşıma araçları veya özel araçlarıyla gidebilecek.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ek genelgede sokağa çıkma yasağında muaf tutulacak olan kişiler şöyle açıklandı;
YKS’ye girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak
Sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak
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Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacakDaha önce illere gönderilen genelgeye ek olarak gönderilen yazı ile; YKS’nin yapılacağı okulların/ sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyeler ile çalışanları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Yine halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistler; rezervasyonları yaptırdıkları konaklama tesisine; uçak, otobüs gibi toplu ulaşım araçları ve özel araçlarıyla gidebilecek
Yerli ve yabancı turistlerin konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları dahil plajlardan yararlanabilecek, müze ve ören yerleri ile tarihi/ kültürel/ dini anıtları/ ibadethaneleri/ türbeleri ziyaret edebilecek
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Bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanlar kısıtlamadan muaf tutulacak
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla açık bulanacak.