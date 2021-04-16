Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Hafta sonu market çalışma saatleri
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketlerin açık olup olmadığı gündemde yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Bu genelgeye göre hafta sonu yasağı cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak. Peki 17-18 Mayıs’ta marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte hafta sonu yasağında market çalışma saatleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağı, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile açıklandı. Bu hafta yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından yayımlanan genelgeye göre Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 10.00’dan itibaren belirtilen saate kadar hizmet verebilecekler. İşte marketlerin açılış ve kapanış saati
2
HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?
Hafta sonları cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek." ifadeleri kullanıldı.
3
Genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:
4
"65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.