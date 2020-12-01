Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırın, market ve bakkallar açık olacak mı, gidilebilecek mi? İşte alınan karar..

"Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" başlıklı genelgeler kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.