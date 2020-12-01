Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırın, market ve bakkallar açık olacak mı, gidilebilecek mi? İşte alınan karar..
Koronavirüs salgını nedeniyle bir dizi tedbir daha hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında valiliklere iki ayrı genelge göndererek, sokağa çıkma kısıtlamalarının ve yeni tedbirlerin ayrıntılarını düzenledi. Vatandaşlar yayınlanan genelgenin ardından sokağa çıkma yasağında özellikle market, bakkal ve fırınların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırın, market ve bakkallar açık olacak mı, gidilebilecek mi? İşte alınan karar..
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1
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"Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" başlıklı genelgeler kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
2
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Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.