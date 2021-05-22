Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak hangi saatlerde uygulanacak? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu. Genelgede, şu bilgilere yer verildi;Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacaktır."Bu kapsamda 21 Mayıs Cuma akşamı saat 21.00'de başlayacak olan ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, 24 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibarıyla sona erecek.