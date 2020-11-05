Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hakkında son açıklamalar
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre uygulanan sokağa çıkma yasağının yeniden gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyor. En son Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarının yüzde 40'ının İstanbul'da görüldüğünü hatırlatarak, ‘İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz.’ uyarısında bulundu. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
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Sokağa çıkma yasağının bu hafta olup olmadığı merak ediliyor. Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ‘Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım.’ demişti. Bakan Koca son açıklamasında ise Kovid-19 vakalarının yüzde 40'ının İstanbul'da görüldüğünü açıkladı.
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Sağlık Bakanı Koca geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir." dedi. Koca "Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. (Kovid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır." ifadelerini kullandı.
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DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CNN TÜRK'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Bakan Koca, ‘Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım. Maskenin bütün üst solunum yolu viral enfeksiyonu önleyen özellikleri var. Ne kadar hassasiyet gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz.’ demişti.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebileceği haberinin asılsız olduğunu belirtti. Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."
Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırarak servis ettiği haberde vaka sayısının artmasıyla birlikte Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarının tekrar gündeme gelebileceğini iddia edilmişti.