Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? 28-29 Kasım sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri

9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, mart ayında Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 salgınının seyrinde son günlerde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış olduğunun görüldüğü belirtildi.