Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri genelgede açıklandı
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Koronavirüs tedbirleri ana gündem maddesi ile toplanan kabinede alınan yeni kararlar arasında hafta sonu kısıtlamasının saatlerinin genişletilmesi ve hafta içi belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağının uygulanması da yer alıyor. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri
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Sokağa çıkma yasağının ne zaman başlayacağı, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan yasağın sınırları genişletildi. Daha önce cumartesi akşam başlayan sokağa çıkma yasağı artık cuma akşamından itibaren uygulanacak. Kısıtlama pazartesi sabah 05.00’e kadar devam edecek. İşte 4 Aralık’ta başlayacak ve 7 Aralık’ta sona erecek sokağa çıkma yasağının saatleri ve detaylar
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti.
Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirilen genelgede, ilk uygulamanın 4 Aralık Cuma günü 21.00'de başlayıp 7 Aralık Pazartesi günü 05.00'te bitecek şekilde tüm vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirileceği ve bundan sonraki hafta sonlarında da uygulamanın aynı şekilde devam edeceği vurgulandı.
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Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.
Genelgede, şu ifadelere yer verildi:
"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve on-line sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir)
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Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesindeki fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır. Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İlk uygulama olarak 1 Aralık Salı günü saat 21.00’de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00’te bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir."