MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde yasak olacak? Türkiye geneli risk haritası açıklandı! İşte yasak olan illerin tamamı
GeriGündem Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde yasak olacak? Türkiye geneli risk haritası açıklandı! İşte yasak olan illerin tamamı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 29 Mart 2021 - 23:10 | 

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde yasak olacak? Türkiye geneli risk haritası açıklandı! İşte yasak olan illerin tamamı

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı koronavirüs vaka sayılarının hızlı yükselişi sonrası yeniden gündeme geldi. Yeni, normalleşmede geçen dört haftanın ardından tüm Türkiye’nin gözü Beştepe’deki Kabine Toplantısı'ndan çıkan kararlara çevrildi. Artan vaka sayılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırmızı kategorideki illerde pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir." ifadesini kullandı. Risk haritasında İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi iller çok yüksek riskli iller arasına girerek kırmızı renge döndü. Harita ile vatandaşların merak ettiği "Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? soru tüm illerde yanıt buldu. İşte, milyonları ilgilendiren 3-4 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve yeni normalleşme son gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan kabinenin ana gündem maddesi artan vaka sayıları oldu. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı renkli illerde cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı. Öte yandan Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Yeni karara göre bu hafta sonu yani 3 4 Nisan'da kırmızı renkli illerde yasak olacak.

2HAFTA SONU HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR

HAFTA SONU HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu;

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.

3RİSK HARİTASI YAYINLANDI

RİSK HARİTASI YAYINLANDI

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli iller oldu.

4KIRMIZI KATEGORİLİ İLLER

KIRMIZI KATEGORİLİ İLLER

Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.

5TURUNCU KATEGORİLİ İLLER

TURUNCU KATEGORİLİ İLLER

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

6SARI KATEGORİLİ İLLER

SARI KATEGORİLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

7MAVİ KATEGORİ

MAVİ KATEGORİ

Şırnak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi