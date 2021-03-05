Sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu (Cumartesi - Pazar) İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve diğer illerin kısıtlama saatleri

SARI İLLER (Orta risk)
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hem cumartesi hem pazar kaldırıldı. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.
- Okul öncesi, ilkokul ortaokul ve liseler açık.
- Yeme-içme yerleri, kafe ve çay bahçesi gibi işyerleri 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açık. Bu işletmelerde HES kodu zorunlu.
- Halı saha, yüzme havuzu tesisleri 09.00-19.00 saatleri arasında açık.
- 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
- Nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.
- Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta,
Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.