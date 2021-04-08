Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak? İşte hafta içi ve 10-11 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri!

Sokağa çıkma yasağı, koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında uygulanmaya devam ediyor. En son yapılan Kabine Toplantısı'nda çok yüksek risk grubu olan kırmızı kategoride yer alan 58 ilde sokağa çıkma yasağının hafta sonu cumartesi ve pazar günü uygulanacağı bildirildi. Yüksek risk grubunda yer alan 12 ilde ise sokağa çıkma kısıtlamasının yalnızca pazar günü devam edeceği, akşam saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma yasağında ise değişiklik olmayacağı vurgulandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede milyonların merak ettiği hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? sorusu yanıt buldu. İşte, 10-11 Nisan sokağa çıkma yasağı saatleri ve konuyla ilgili bilgiler.