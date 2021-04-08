Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak? İşte hafta içi ve 10-11 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri!

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Buna göre, 10-11 Nisan'da sokağa çıkma yasağı kırmızı illerde uygulanacak.
Çok yüksek risk (Kırmızı) grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde olacak.