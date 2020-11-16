Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı’nda
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Artan vaka sayılarının ardından 65 yaş üstü vatandaşlar için belirli saatlerde geçerli olmak üzere kısıtlamalar getiriliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün yapılıyor. Aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken gerçekleştirilen toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklama yapması bekleniyor. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar…
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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada, ‘Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım.’ demişti. Son günlerde 65 yaş üstü vatandaşlar ile ilgili yapılan açıklamalar araştırmaları daha da hızlandırdı. İstanbul, Ankara, İzmir, Kars,Tunceli gibi birçok ilin içerisinde bulunduğu bazı yerlerde 65 yaş üstüne belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İşte detaylar..
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün yapılıyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklama yapması bekleniyor.
Daha önce Sağlık Bakanı Koca daha önce Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir." dedi. Koca "Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. (Kovid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır." ifadelerini kullandı. Genel bir yasak ile ilgili açıklama yapmadı.
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DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CNN TÜRK'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Bakan Koca, ‘Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım. Maskenin bütün üst solunum yolu viral enfeksiyonu önleyen özellikleri var. Ne kadar hassasiyet gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz.’ demişti.
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81 İLDE 65 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı.
Daha önce illere gönderilen genelgeyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre il hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi gerektiği kaydedilen genelgede, bu konuda alınacak yeni tedbirlere yer verildi.
Bu doğrultuda valilerce, Kovid-19 salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak.
Son dönem gelişmelerine bağlı olarak alınan/alınacak kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilerek, belirtilen kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda ise kısıtlama aynı usulle kaldırılacak.