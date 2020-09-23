Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrildi
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması normalleşme süreci ile beraber uygulanmamaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada dünyada sokağa çıkma yasağına benzer kısıtlamalardan uzak kalındığını, bu uygulamaların tercih edilmediğini söylemişti. Şimdi gözler bu hafta yapılan olan Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrildi.
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Sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak edilen konular arasında bulunuyor. Bilim Kurulu Toplantısı ardından yapılacak olan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Türkiye için de şu an sokağa çıkma gibi bir yasağın söz konusu olmadığını ve Bilim Kurulu'nun da şu an öyle bir önerisinin olmadığını söyleyebilirim.’ demişti. İşte güncel açıklamalar
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Bilim Kurulu toplantısında konu ile ilgili açıklama yapılır yapılmaz haberimiz içerisine eklenecektir. Toplantı en son geçtiğimiz hafta Çarşamba günü yapıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Bilim Kurulu'nun vaka sayılarının artmasına bağlı olarak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bir önerisinin olup olmadığı ve bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yaşanıp yaşanmayacağının sorulması üzerine, dünyada sokağa çıkma yasağına benzer kısıtlamalardan uzak kalındığını, bu uygulamaların tercih edilmediğini söyledi.
Bakan Koca ‘Türkiye için de şu an sokağa çıkma gibi bir yasağın söz konusu olmadığını ve Bilim Kurulu'nun da şu an öyle bir önerisinin olmadığını söyleyebilirim. İnsandan insana geçen bu virüsün yakın temasla geçtiğini bildiğimiz için maske ve mesafeyi çok söylüyoruz ve hep de tekrara düşüyoruz ama bu bulaşın önlenmesinin en kestirme yolu, mesafe ve mesafeyi koruyamadığımız noktada maske.’ dedi.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kovid-19 vakalarının artmasıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, bu süreç başladığında sürekli uyarılar, ikazlar yapıldığını belirterek, "Fakat ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi." diye konuştu. Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "“İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza belli saatlerde ulaşımda sınırlı yapılabilecektir.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasağına değinmedi.