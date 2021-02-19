Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, cuma günü yasak saat kaçta başlayacak ? 19-20 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı için son bilgiler
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, sorusu son gelişmeler sonrası merak konusu oldu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağını il bazında değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan vaka sayısına göre kısıtlamanın kademeli ve illere göre kaldırılacağını bildirdi. Erdoğan kısıtlamalar için mart ayını işaret gösterdi. ilim Kurulu'nun görüşleri neticesinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı, Mart ayından itibaren bir kez daha gündemde olacak. İşte, 19-20 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Uzun bir süredir uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, 19-20 Şubat öncesi merakla araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın denetimleri ile süren hafta sonu sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da Kabine Toplantısının ardından ele alındı. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda sokağa çıkma yasağı hususunda alınacak olan kararlar, İçişleri Bakanlığı'nın yayımlayacağı genelge ile duyurulacak. Peki, Bu hafta sonu (Yarın) sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, 19-20 Şubat sokağa çıkma yasağı için son bilgiler
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre 1 Mart itibariyle il bazlı değerlendirmelerin gerçekleşmesiyle düşüş seyri gösteren illerde kaldırılabilecek. Bu durum, kademeli olarak diğer sokağa çıkma yasakları için de uygulanacak. Vaka sayısı yüksek olan illerde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edilecek.
İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
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İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.
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Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.
Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum. dedi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz."