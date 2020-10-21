Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında bir süre uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının yeniden getirilip getirilmeyeceği ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında maske konusunda vatandaşların hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı. İşte detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği merak edilen konular arasında bulunuyor. Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler arasında sokağa çıkma kısıtlamaları da bulunuyordu. Vatandaşlar bir müddet uygulanan bu kısıtlamaların yeniden getirilip getirilmeyeceğini merak ediyor. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım.’ dedi.
2
Abone Ol
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CNN TÜRK'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Bakan Koca, ‘Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım. Maskenin bütün üst solunum yolu viral enfeksiyonu önleyen özellikleri var. Ne kadar hassasiyet gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz.’ dedi.
3
Abone Ol
DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
14 Ekim'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avrupa'da bazı kısıtlamaların yeniden getirildiğinin anımsatılması ve Türkiye'de bir kısıtlama döneminin gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine, Bakan Koca, "Şu an herhangi bir ilave kısıtlamayı, sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu asla düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.