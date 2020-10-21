Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği merak edilen konular arasında bulunuyor. Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler arasında sokağa çıkma kısıtlamaları da bulunuyordu. Vatandaşlar bir müddet uygulanan bu kısıtlamaların yeniden getirilip getirilmeyeceğini merak ediyor. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım.’ dedi.