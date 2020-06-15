20-21 Haziran’da yasak olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik. TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim" dedi.



BİLİM KURULU ÜYELERİ AÇIKLAMA YAPTI

Bir hafta önce 700’lere kadar inen vaka sayıları, son birkaç gündür yeniden binli rakamları gördü. Yaşanan bu kısmi artış ikinci dalga endişesi yarattı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri, vaka sayılarını Hürriyet’e yorumladı:

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Günlük vaka sayıları, bir salgının tek başına iyi ya da kötü gittiğini göstermez. Diğer kriterlere de bakmak lazım. Şu anda test sayıları salgının ilk dönemi gibi değil. Test sayısında ciddi oranda artış var ama vakalar binli sayılarda devam ediyor. Pozitiflik oranı da artan test sayısına göre azaldı. Yani salgın şu anda halen inişte. Biz buna ‘vaka havuzu’ diyoruz. Şimdi dikkat ederseniz iyileşen hasta sayıları artıyor ve havuz giderek boşalıyor. Hastaneye yatanların oranı bir ara yüzde 23’tü, şimdi ise 2.31’e düştü. Ne zaman korkarız? Günlük vaka sayısı sürekli artıyor, pozitif oranı giderek yükseliyorsa, hastanede yatış arttıysa, ağır hasta sayısı yükselişteyse o zaman salgında tekrar başlangıca dönüyoruz anlamına gelir. Bu dinamik bir süreç, ‘salgın geçti gitti’ diye bir şey yok. Eğer artış korkulan şekilde olursa, aynı olmasa da farklı tedbirler alınacaktır.