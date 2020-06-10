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Hürriyet
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Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 07:49,

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda normalleşme takviminin devamı hakkında önemli bilgiler verdi. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından da hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması, geçtiğimiz hafta sonu yeniden gündem olmuştu. Normalleşme yönünde adımlar birbiri ardında atılırken, hafta sonu kısıtlama olup olmayacağı vatandaşların araştırdığı konu olarak dikkat çekiyor. İşte, 'Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusunun yanıtı...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz perşembe günü yapılması planlanan ancak ertelenen kabine toplantısı dün yapıldı. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 13-14 Haziran tarihleri için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması konusu hakkında açıklama yapmadı.

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Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı tarafından kısıtlama ile ilgili genelge yayınlanmış, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtilmişti. Daha sonra 5 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada yasağın iptal edildiğini duyurmuştu.

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Bu konuda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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