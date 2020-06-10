Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı tarafından kısıtlama ile ilgili genelge yayınlanmış, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtilmişti. Daha sonra 5 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada yasağın iptal edildiğini duyurmuştu.