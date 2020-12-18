Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının saatleri
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması bu hafta da devam ediyor. 81 ilde geçerli olan sokağa çıkma yasağı hafta sonları 56 saat sürüyor. Hafta sonu uygulanacak sokak kısıtlaması ise cuma akşamından başlayıp pazartesi sabahına kadar kesintisiz devam edecek. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının saatleri…
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Hafta içleri saat 20.00’den 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı hafta sonları daha geniş bir saat aralığını kapsıyor. Hafta sonu uygulanacak sokak kısıtlaması cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam ediyor.
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Sokağa çıkma kısıtlamaları, yeni bir karar alınıncaya kadar ilerleyen hafta içi ve hafta sonlarında da uygulanmaya devam edilecek.
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Zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verilecek
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatlerde, zorunluluğu bulunan kişilerin şehirler arası seyahat etmelerine izin verilecek.
İçişleri Bakanlığının genelgesinde belirtilen zorunlu haller şöyle:
"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan.Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi).
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler).
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri.Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.
Ceza infaz kurumlarından salıverilenler."
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Vatandaşlar, genelgede belirtilen durumların varlığı halinde, toplu ulaşım araçları veya İçişleri Bakanlığının "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak şartıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.
Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin, şehirler arası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçlarını (uçak, otobüs, tren, gemi) kullanmalarıyla mümkün olacak.İşiyle ilgili nedenini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet ve rezervasyon koduyla ibraz eden kişiler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gün ve saatlerde 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, bin 593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanıyor.
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, bin 593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanıyor.