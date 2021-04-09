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Haber Giriş: 09 Nisan 2021 - 08:50 | 

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 10-11 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı tüm yurtta devam ediyor. Kırmızı illerde hem cumartesi hem de pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı, turuncu illerde ise pazar günü uygulanıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ise renk kodlarına göre belirleniyor. 10-11 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı illerin yüzde 75'inde, kırmızı statüde olunması sebebiyle cumartesi ve pazar günü uygulanacak. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller için yasak saatleri kaç olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Sokağa çıkma yasağı, hafta sonu kırmızı illerde cumartesi ve pazar uygulanırken, turuncu illerde ise sadece pazar günü yürürlükte olacak. Diğer illerde ise hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. Peki, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede milyonların merak ettiği hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte, 10-11 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı bilgiler

2HAFTA SONU (CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

HAFTA SONU (CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Buna göre, 10-11 Nisan'da sokağa çıkma yasağı kırmızı illerde uygulanacak.

Çok yüksek risk (Kırmızı) grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde olacak.

3PAZAR GÜNÜ HANGİ İLLERDE YASAK VAR

PAZAR GÜNÜ HANGİ İLLERDE YASAK VAR?

Yüksek risk gurubunda yer alan 12 ilde (Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa ve Tunceli) hafta sonu sokağa çıkma yasağı sadece pazar günü geçerli olacak. Bu illerde sokağa çıkma yasağı 21.00’de başlayacak. Kısıtlamalar pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’te bitecek.

4HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMAYAN İLLER

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMAYAN İLLER

Düşük risk grubunda yer alan Şırnak ile orta risk grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak ve Van’da ise hafta sonu yasağı uygulanmayacak. Bu illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi sadece 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

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