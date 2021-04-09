Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 10-11 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı, hafta sonu kırmızı illerde cumartesi ve pazar uygulanırken, turuncu illerde ise sadece pazar günü yürürlükte olacak. Diğer illerde ise hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. Peki, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede milyonların merak ettiği hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte, 10-11 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı bilgiler