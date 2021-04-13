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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 02:58 | 

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasak kaç gün olacak? Gözler Kabine Toplantısı'nda

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Beştepe'de yapılacak olan Kabine Toplantısı öncesi gündeme geldi. Kademeli normalleşme uygulaması sonrasında vaka sayılarında yaşanan artış Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Kabine toplantısı sonrası açıklanacak yeni kararlarla milyonların merak ettiği sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? sorusu yanıt bulacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye’nin “dinlendirilmesi” formülü de toplantıda istişare edilecek. İşte, 17-18 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Daha önce açıklanan karara göre kırmızı renkli illerde sokağa çıkma yasağının cumartesi ve pazar günü uygulanacağı bildirilmişti. Orta ve düşük renkli illerde ise kısıtlamanın hafta içinde olduğu gibi akşam 21.00 ila 05.00 arasında uygulanacağı belirtilmişti. Vaka sayılarında yaşanan artışla beraber, uygulamanın 6 ay önceki gibi sıkı kurallar ve sıkı denetim üzerine kurulması bekleniyor. Gözler şimdi Beştepe'den gelecek kararlarda.

2SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN OLACAK

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN OLACAK?

Bakanlar Kurulu’nun da salı günü ramazan boyunca uygulanacak yeni kararları şekillendirecek. Ramazanın ardından, bayramda da yasakların devam etmesi bekleniyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve kısıtlama günlerinin 13 Nisan'da yapılacak Kabine Toplantısı ile yeniden düzenlenmesi ön görülüyor.

3HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

İçişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

Bu kapsamda Düşük (Mavi) grubunda yer alan Şırnak’ta ve Orta Risk (Sarı) grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

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Yüksek risk (Turuncu) grubunda yer alan Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.

Çok yüksek risk (Kırmızı) grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak’ta ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.

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• Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/ veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

•Cumartesi/ Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/ veya Pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

• Online sipariş firmaları da Cumartesi ve / veya Pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

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Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizdeki vatandaşlarımızın, Bakanlığımızca daha önce çıkarılan genelgeler doğrultusunda temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Kovid-19 salgını ile mücadelemiz sona erip eski normale dönünceye kadar TEMİZLİK, MASKE, MESAFE kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz.

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