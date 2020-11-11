Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma ile ilgili son durum
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu gündemde yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre uygulanan kısıtlamalar normalleşme sürecinde uygulamadan kaldırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada, ‘Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım.’ demişti. İşte konu ile ilgili detaylar
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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 65 yaş üstü vatandaşlara için bazı illerde belirli saatler aralığında kısıtlama getirildi. Yapılan son açıklamada İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildiği açıklandı. Vatandaşlar genel bir yasak olup olmayacağını öğrenmek istiyorlar. Peki koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte yapılan güncel açıklamalar
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanı Koca daha önce Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir." dedi. Koca "Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. (Kovid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır." ifadelerini kullandı. Genel bir yasak ile ilgili açıklama yapmadı.
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DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CNN TÜRK'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Bakan Koca, ‘Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım. Maskenin bütün üst solunum yolu viral enfeksiyonu önleyen özellikleri var. Ne kadar hassasiyet gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz.’ demişti.