Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30 31 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika açıklama!
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı, Kabine Toplantısı'nın başlamasıyla beraber, yanıtı araştırılan konulardan oldu. Normalleşme adımlarında ikinci aşamaya yaklaşılırken, 30 31 Mayıs'ta yani bu hafta sonu sokağa çıkma yasağına dair değerlendirmeler, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ele alındı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının bir süre daha devam edeceğini söyledi. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30 31 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o konuyla ilgili yaptığı açıklamalar...
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'Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusu perşembe günü toplanan Kabine Toplantısıyla beraber vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu uygulanıp uygulanmayacağının Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yeni alınacak kararlar çerçevesinde şekillendi. Peki, 30 31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, detaylar...
Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından, yaklaşan hafta sonu ile beraber, 'bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Corona virüsünde salgının seyrine göre atılacak olan normalleşme adımlarında, bayram sonrasında günlük vaka sayısının 500’e düşmesi bekleniyor. Vaka sayısındaki duruma göre haziranda yeni kararlar yeniden ele alındı. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30 31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illerde olacak? İşte, hafta sonu olası sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı gerçekleşti. Yapılan toplantı sonrası alınan yeni kararlar belli oldu. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de netleşti.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü’ndeki video konferans yöntemiyle son kez yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, "Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmememiz halinde yeniden getirebiliriz. 1 Haziran itibariyle kamu personelleri iş başı yapacaklar. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlandırılmasını pazar günleri 14:00 saatleri arasında istisna kapmasında olması devam edecek" dedi.
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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Salgın sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bizi gönlümüzce bayram yapmaktan mahrum bırakmış olsa da kalbimizdeki sevgiyi koruduk hatta güçlendirdik.
20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubu çarşamba ve cuma günleri 14 ve 20 arasında çıkmaya tabi olmayacak.
"Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz
65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek
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KABİNE TOPLANTISI'NDA NELER ELE ALINDI?
Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Alınan yeni kararlar masada oldu.
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Kabine toplantısında konuşulan gündem konuları;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak. İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. Bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırılması, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
Edinilen bilgiye göre hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda değerlendirilecek. Kısıtlama uygulamalarının bazı illerde belli bir süre devam edebileceği ancak nihai kararın son veriler ışığında verileceği öğrenildi.
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65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidilmişti. Kısıtlamanın tamamen kalkması henüz öngörülmüyor. Kabine toplantısında bazı toplu alanlara girmelerinin sınırlandırılarak kısıtlamanın tamamen kaldırılmasının değerlendireceği belirtiliyor.
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Nikah salonlarının azami yüzde 25 kapasitesinin aşılmaması, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenleme yapma şartıyla faaliyete geçmesi bekleniyor.
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Yine kabine toplantısında çay bahçesi, açık eğlence yerlerinin ve ören yerleri ile müzelerin açılmasının da değerlendirileceği ifade ediliyor.