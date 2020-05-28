Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30 31 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika açıklama!

'Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusu perşembe günü toplanan Kabine Toplantısıyla beraber vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu uygulanıp uygulanmayacağının Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yeni alınacak kararlar çerçevesinde şekillendi. Peki, 30 31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, detaylar...



Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından, yaklaşan hafta sonu ile beraber, 'bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Corona virüsünde salgının seyrine göre atılacak olan normalleşme adımlarında, bayram sonrasında günlük vaka sayısının 500’e düşmesi bekleniyor. Vaka sayısındaki duruma göre haziranda yeni kararlar yeniden ele alındı. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30 31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illerde olacak? İşte, hafta sonu olası sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler...