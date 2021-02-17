Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, yasak olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu: Kriterlere göre aşamalı olacak
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kritik Kabine Toplantısı'nda ele alındı. Koronavirüs önlemlerine yönelik aralık ayından beri devam eden hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili uzun süren bekleyişin sonunda açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." dedi. Merakla beklenen 'hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?' sorusu da yapılan açıklamanın ardından yanıt buldu. Erdoğan, 'Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.' dedi. İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtına yönelik yapılan açıklamalar.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.
İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.
Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.
Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum. dedi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz."
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HAFTA İÇİ - HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda hafta içi 21:00 - 05:00 arasında uygulanan hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması hakkında yeni bir açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz aylarda yayınladığı genelgede ikinci bir açıklamaya kadar kararın süreceğini belirtmişti.
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Sokağa çıkma yasağı haftaiçi saat 21:00 - 05:00 saatleri arasında uygulanırken, hafta sonları ise tam zamanlı olarak devreye giriyor. Hafta sonu vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkabilirken, market, manav, kasap, fırın gibi işletmelerin hepsi belirli saatlerde hizmet veriyor.