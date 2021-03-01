Hafta sonu sokağa çıkma yasağı izni cumartesi ve pazar günü saat kaça kadar?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olan illerde cumartesi ve pazar günü akşam saat 9'dan sonra yasak olup olmayacağı pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Hafta sonu için durumun detaylarını öğrenerek harekete geçmek isteyen pek çok kişi, buna göre planlarına yön verebilecek. Düşük ve orta risk sınıfındaki şehirlerde cumartesi ve pazar, diğer illerde ise sadece cumartesi günü yasaktan muaf olunacak. İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olacak iller ve yasak süreci hakkında detaylı bilgiler