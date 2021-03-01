Hafta sonu sokağa çıkma yasağı izni cumartesi ve pazar günü saat kaça kadar?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı risk haritasına göre bazı illerde cumartesi bazı illerde ise cumartesi ve pazar günü kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kabine Toplantısı sonrasında illerin risk haritasındaki renk grubuna göre cumartesi ya da her iki gün de yasaktan muaf olacağını açıkladı. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırılan illerde cumartesi ve pazar günü akşam 9'dan sonra yasak olacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olan illerde cumartesi ve pazar günü akşam saat 9'dan sonra yasak olup olmayacağı pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Hafta sonu için durumun detaylarını öğrenerek harekete geçmek isteyen pek çok kişi, buna göre planlarına yön verebilecek. Düşük ve orta risk sınıfındaki şehirlerde cumartesi ve pazar, diğer illerde ise sadece cumartesi günü yasaktan muaf olunacak. İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olacak iller ve yasak süreci hakkında detaylı bilgiler
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İçişleri Bakanlığı'nın yayımlayacağı genelge ile netlik kazanacak olan hafta sonu yasak ve yasaktan muaf olunan saatler, bu açıklama ile netlik kazanmış olacak. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek." ifadeleri, hafta sonu yasağından muaf olunan illerde de akşam 21.00'dan sonra yasağın devam edeceği öngörüsüne imkan veriyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
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Halı saha, yüzme havuzu vb tesisler düşük ve orta riskli illerimizde sabah 9 ve akşam 19 arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
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Restoran, lokanta, kafetarya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebileceklerdir.