Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte hafta içi ve 10-11 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri!

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı milyonları yakından ilgilendiriyor. Tüm Türkiye'nin gözü 29 Mart'ta Beştepe'de yapılan Kabine Toplantısı'ndan çıkan kararlara çevrildi. Alınan kararla geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı,10-11 Nisan tarihleri arasında da aynı illerde geçerli olacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi çok yüksek kategoride yer alan illerde cumartesi ve pazar günü yasak devam edecek. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu kısıtlama gündüz olmayacak. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre hafta içinde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı aynen devam edecek.