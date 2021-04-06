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Haber Giriş: 06 Nisan 2021 - 20:53 | 

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte hafta içi ve 10-11 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri!

Sokağa çıkma yasağı, koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında uygulanmaya devam ediyor. En son yapılan Kabine Toplantısı'nda çok yüksek risk grubu olan kırmızı kategoride yer alan 58 ilde sokağa çıkma yasağının hafta sonu cumartesi ve pazar günü uygulanacağı bildirildi. Yüksek risk grubunda yer alan 12 ilde ise sokağa çıkma kısıtlamasının yalnızca pazar günü devam edeceği, akşam saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma yasağında ise değişiklik olmayacağı vurgulandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede milyonların merak ettiği hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? sorusu yanıt buldu. İşte, 10-11 Nisan sokağa çıkma yasağı saatleri ve konuyla ilgili bilgiler.

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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı milyonları yakından ilgilendiriyor. Tüm Türkiye'nin gözü 29 Mart'ta Beştepe'de yapılan Kabine Toplantısı'ndan çıkan kararlara çevrildi. Alınan kararla geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı,10-11 Nisan tarihleri arasında da aynı illerde geçerli olacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi çok yüksek kategoride yer alan illerde cumartesi ve pazar günü yasak devam edecek. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu kısıtlama gündüz olmayacak. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre hafta içinde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı aynen devam edecek.

2CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Buna göre, 10-11 Nisan'da sokağa çıkma yasağı kırmızı illerde uygulanacak.

Çok yüksek risk (Kırmızı) grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde olacak.

3PAZAR GÜNÜ HANGİ İLLERDE YASAK VAR

PAZAR GÜNÜ HANGİ İLLERDE YASAK VAR?

Yüksek risk gurubunda yer alan 12 ilde (Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa ve Tunceli) hafta sonu sokağa çıkma yasağı sadece pazar günü geçerli olacak. Bu illerde sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Kısıtlamalar pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’te bitecek.

4HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMAYAN İLLER

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMAYAN İLLER

Düşük risk grubunda yer alan Şırnak ile orta risk grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak ve Van’da ise hafta sonu yasağı uygulanmayacak. Bu illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi sadece 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

5HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

29 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları ifade etti;

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller, nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05.00 olarak her gün devam edecektir.

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Daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenerek, hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatlerinde tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına devam edileceği belirtilen genelgede, şu bilgiler verildi:

"Hafta sonlarında, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

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