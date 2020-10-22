Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı iddialarına bakanlıktan son dakika açıklama
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu Türkiye'nin koronavirüs gündeminde yer almaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağında son durum merak konusu olurken, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yaptığı açıklamada, 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir.' ifadelerini kullandı. İşte, Sokağa çıkma yasağı iddialarıyla ilgili resmi makamlardan yapılan son dakika açıklamalar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği merak edilen konular arasında bulunuyor. Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler arasında sokağa çıkma kısıtlamaları da bulunuyordu. Vatandaşlar bir müddet uygulanan bu kısıtlamaların yeniden getirilip getirilmeyeceğini merak ediyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı konu ile ilgili açıklamasında, 'Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir.' dedi.
2
Abone Ol
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CNN Türk'te Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Ahmet Hakan'ın "Yabancı bir haber ajansı Türkiye'de yasaklar olacağıyla ilgili bir haber geçti. Gündemde var mı böyle bir şey?" sorusuna yanıt veren Oktay, şunları ifade etti;
Covid ile mücadelemizi yasaklar, kısıtlamalar üzerinden götürmüyoruz. Böyle bir şey olursa Cumhurbaşkanımız bunu dile getirir. İl il, hatta ilçe ilçe veriler günlük toplanır ve gidişatla ilgili almamız gereken ilave tedbirler varsa alırız.
Bizim yaklaşımımız olabildiğince normal şartlar altında götürebilmek. Mayıs'tan sonra da olabildiğince normalleşmeye çalıştık bir plan çerçevesinde. İlave tedbirler şu an da gündemimizde değil.Bölgesel yoğunlaşmalar yaşıyoruz. Ankara'da vardı, şimdi azaldı.
İstanbul düşmüştü, İstanbul'da bir artış başladı. Bölgesel anlamda yoğunluk tamamen 'TMM' dediğimiz tedbirlere uymak ve uymamakla ve filyasyon ile ilgili.
3
Abone Ol
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebileceği haberinin asılsız olduğunu belirtti.
Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."
Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırarak servis ettiği haberde vaka sayısının artmasıyla birlikte Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarının tekrar gündeme gelebileceğini iddia edilmişti.
4
Abone Ol
DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CNN TÜRK'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Bakan Koca, ‘Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım. Maskenin bütün üst solunum yolu viral enfeksiyonu önleyen özellikleri var. Ne kadar hassasiyet gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz.’ dedi.
5
Abone Ol
14 Ekim'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avrupa'da bazı kısıtlamaların yeniden getirildiğinin anımsatılması ve Türkiye'de bir kısıtlama döneminin gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine, Bakan Koca, "Şu an herhangi bir ilave kısıtlamayı, sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu asla düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.