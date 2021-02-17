Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu hafta (20-21 Şubat) olacak mı? İşte gündemdeki gelişmeler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararları ve kararlardaki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı bu hafta olacak mı sorusu da koronavirüs vakalarının azalmasının ardından takip ediliyor. Bugün düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından bir dizi kararın açıklanması bekleniyor. Kritik Kabine Toplantısı'nda koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve kısıtlamalarda normalleşme takviminin ele alınacağı tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili en merak edilen konulardan biri de kafe ve lokantaların ne zaman açılacağı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü Kabine toplantısında alınacak kararları Millete Sesleniş konuşmasında açıklayacağını söyledi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Sokağa çıkma yasağı haftaiçi saat 21:00 - 05:00 saatleri arasında uygulanırken, hafta sonları ise tam zamanlı olarak devreye giriyor. Hafta sonu vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkabilirken, market, manav, kasap, fırın gibi işletmelerin hepsi belirli saatlerde hizmet veriyor.
2
Abone Ol
HAFTA İÇİ - HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda hafta içi 21:00 - 05:00 arasında uygulanan hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması hakkında yeni bir açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz aylarda yayınladığı genelgede ikinci bir açıklamaya kadar kararın süreceğini belirtmişti.
3
Abone Ol
KKTC'de sokağa çıkma yasağı 22 Şubat'a kadar uzatıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürürlükte olan tam sokağa çıkma yasağı uygulaması, 22 Şubat'a kadar uzatıldı.
Buna göre, KKTC genelinde 15 Şubat'a kadar yürürlükte olan tam sokağa çıkma yasağı, 22 Şubat saat 05.00'e kadar uzatıldı.
Bu süreçte, eczane, market, manav, eczane, fırın ve kasap gibi temel ihtiyaçların satıldığı işletmeler açık, pazar günleri nöbetçi eczaneler ve fırınlar dışında kalan işletmeler kapalı olacak.
Online servis yapan işletmeler sadece 11.00-21.00 saatleri arasında çalışabilecek.
İlçeler arası giriş çıkışlara yönelik kısıtlama devam edecek, bankalar minimum personelle çalışabilecek.
Devlet okulları ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimler 28 Şubat'a kadar durdurularak online eğitime geçilecek.
Son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan yalnızca KKTC vatandaşları ve daimi ikametgahları bulunan kişilerin 14 gün merkez karantinada kalmaları kaydıyla KKTC'ye girişlerine izin verilecek.