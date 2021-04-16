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GeriGündem Hafta sonu Şok, A101 ve BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında zincir marketlerin çalışma saatleri
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Haber Giriş: 16 Nisan 2021 - 16:16 | 

Hafta sonu Şok, A101 ve BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında zincir marketlerin çalışma saatleri

Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri, A101, BİM ve Şok başta olmak üzere tüm zincir marketler için merak edilmeye başlandı. Cumartesi ve pazar günü marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusuna cevap arayan vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile verilen cevaba göre harekete geçecek. Peki, hafta sonu BİM, Şok, A101 saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Hafta sonu BİM, Şok ve A101 saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusu, marketlerin çalışma saatleri konusunda yayımlanan son genelge dolayısıyla önem arz ediyor. Hafta sonu A101, BİM, Şok saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusuna göre hareket edecek olan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçecek. İşte, sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma saatleri ve saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusuna yönelik resmi yanıtı

2MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

3EKMEKLER SOKAK ARASINDA SATILAMAYACAK

EKMEKLER SOKAK ARASINDA SATILAMAYACAK

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

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