Hafta sonu seyahat yasağı var mı? Şehirler arası yolculuk yasak mı? Genelgede açıklandı
Şehirler arasıseyahat yasağı ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni tedbirler İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile duyuruldu. Genelge içerisinde hafta sonu özel araçla seyahat ve 65 yaş üstü şehirler arası seyahat izni ile ilgili açıklama yapıldı. Peki hafta sonu yolculuk yasak mı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Seyahat yasağı ile ilgili açıklamalar merak ediliyor. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamalarının esas olduğu vurgulanan genelgeye göre, İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlar hakkında da açıklama yapıldı. İşte detaylar...
2
Abone Ol
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?
Genel bir yasak ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede ise şu açıklama yer aldı:
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamalarının esas olduğu vurgulanan genelgeye göre, İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler ise şöyle:
3
Abone Ol
"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen."
4
Abone Ol
65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?
Şehirlerarası seyahat edecek olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde Seyahat İzin belgesi almaları gerekiyor.
"Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor.