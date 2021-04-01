Hafta sonu restoranlar, lokantalar ve kafeler açık mı? İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! İşte 3-4 Nisan kafelerin çalışma saatleri

KAFELER VE RESTORANLAR HAFTA SONU AÇIK MI? İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelgede şu ifadelere yer verildi;Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerleri, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 "Salgın Yönetimi ve Çalışma" rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek.