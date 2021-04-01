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GeriGündem Hafta sonu restoranlar, lokantalar ve kafeler açık mı? İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! İşte 3-4 Nisan kafelerin çalışma saatleri
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Haber Giriş: 01 Nisan 2021 - 23:55 | 

Hafta sonu restoranlar, lokantalar ve kafeler açık mı? İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! İşte 3-4 Nisan kafelerin çalışma saatleri

Hafta sonu kafe ve restoranların açık olup olmadığı normalleşme sürecinde alınan yeni karar sonrası 81 ilde gündeme geldi. 29 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı yani çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağının cumartesi ve pazar günü uygulanacağını bildirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre, tüm risk gruplarında lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Gözler şimdi hafta sonu restoranlar, lokantalar ve kafeler açık mı? sorusunun yanıtında. İşte, 3-4 Nisan kafelerin çalışma saatleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Kafelerin hafta sonu çalışma saatleri yeni kararlar sonrası merak konusu oldu. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi 58 ilin kırmızı kategoriye geçerek hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanması ile kafelerin yeni çalışma saatlerine gözler çevrildi. Restoran kafe gibi işletmeler tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Kısıtlama olmayan zaman diliminde ise 50 kapasite sınırlaması ile hizmet verecek. Restoranların çalışma saatleri hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan illere göre şekillenecek.

2CUMHURBAŞKANI ERDOĞANDAN AÇIKLAMA

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

3KAFELER VE RESTORANLAR HAFTA SONU AÇIK MI

KAFELER VE RESTORANLAR HAFTA SONU AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelgede şu ifadelere yer verildi;Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerleri, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 "Salgın Yönetimi ve Çalışma" rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek.

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HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatlerinde müşteri kabul edebilecek. Bu iş yerlerinde aynı masada, düşük ve orta risk grubunda bulunan illerdeki iş yerlerinde en fazla 4 kişinin, yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerdeki iş yerlerinde en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilebilecek.

Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri 19.00-21.00 saatlerinde paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatlerinde ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

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KIRMIZI KATEGORİ

Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.

TURUNCU KATEGORİ

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

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SARI KATEGORİ

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

MAVİ KATEGORİ

Şırnak

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