Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Hafta sonu (22-23 Mayıs) marketler açık olacak mı? İşte market çalışma saatleri

Tam kapanmanın ardından koronavirüs vakalarının azalması ile birlikte kontrollü normalleşme dönemi başladı. Hafta sonları ve hafta içi market çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmiş, pazar günleri ise zincir marketler alınan tedbirler neticesinde kapatılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi. Tam kapanma döneminin bitmesinin ardından market çalışma saatleri de yeniden güncellendi. İşte market çalışma saatleri ve detaylar



Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.