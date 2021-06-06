Bugün (6 Haziran pazar) marketler açık olacak mı? İşte marketlerin açılış-kapanış saatleri
Marketlerin açılış-kapanış saatleri sokağa çıkma yasağının tam gün uygulandığı pazar günü merak konusu oldu. Marketlerin çalışma saatleri ve şekli her normalleşme kararında değişiklik gösterebiliyor. Peki, bugün (6 Haziran pazar) marketler açık olacak mı? İşte marketlerin açılış-kapanış saatleri
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Marketlerin çalışma saatleri, pazar günü markete gidecek olan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Marketler kaçta kapanıyor ve açılıyor sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, buna göre işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, marketler saat kaçta açılıyor? İşte marketlerin çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiler
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MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2021
Marketlerin çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesine göre değişkenlik gösterdi. Buna göre marketler tam gün sokağa çıkma yasağının uygulanacağı pazar günü 17.00'a kadar açık tutulacak. Diğer günlerde ise böyle bir kısıtlama olmayacak.
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Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı bilgisi yer aldı.
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Online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.