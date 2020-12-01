Hafta sonu marketler, bakkallar, manav açık mı, kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında markete gidilecek mi? İşte genelgenin detayları
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan alınacak tedbirleri duyurdu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler belli saatlerde hizmet verecek. İşte, sokağa çıkma yasağı marketlerin çalışma saatleri.
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Sokağa çıkma yasağında market, bakkal, manav, kasap çalışma saatleri yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede belli oldu. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirilen genelgede, ilk uygulamanın 4 Aralık Cuma günü 21.00'de başlayıp 7 Aralık Pazartesi günü 05.00'te bitecek. Genelgeye göre, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
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HAFTA SONU MARKET VE BAKKALLAR KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANACAK?
İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti.Genelgede, şu ifadelere yer verildi:
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"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve on-line sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir)
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Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesindeki fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.