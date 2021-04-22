23-25 Nisan market açılış - kapanış saati: Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, marketler açık mı?
23 Nisan'da ve hafta sonu marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre bu hafta sonu yasağı 23 Nisan tarihini de kapsayacak. Bakanlıktan yayınlanan genelgede, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlamasının 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayacağı duyuruldu. Peki, 23-25 Nisan'da hafta sonu marketler açık mı, kaçta açılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları
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23,24,25 Nisan'da marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağı, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. Yapılan açıklamaya göre bu hafta sonu yasağı bugün saat 19.00'da başlayacak. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Hafta sonu 10.00-17.00 saatlerinde açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuru yemişçi ile şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda kentteki AVM ve zincir marketlerin 17.30'da, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nın 17.00'de faaliyetlerini sonlandıracağını, ramazan ayı boyunca Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve sanayi tesislerinde ise 1. vardiyanın 17.00'de bitirileceğini duyurdu.
Vali Yerlikaya, AVM, çarşı, zincir market ve OSB'lerin kapanış saatlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, salgına karşı toplumun tüm kesimleriyle birlikte topyekün verilecek mücadelenin önemini vurguladı.
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'DAN GENELGE
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi.
Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.
Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.
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Öte yandan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.
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HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Daha önce yayınlanan genelge içerisinde, ‘Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.’ denildi.
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yaptığı açıklamada zincir marketlerin İstanbul’da 17.30’da faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu.