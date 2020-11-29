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Haber Giriş: 29 Kasım 2020 - 09:16 | 

Hafta sonu marketler açık mı? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte çalışma saatleri

Hafta sonu marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı saatlerinde açık olan işletmeler araştırılıyor. Hafta sonu uygulanan yasak 28 Kasım Cumartesi saat 20:00’de başladı ve 29 Kasım’da saat 10:00’da sona erecek. Daha sonra ise pazar akşamı saat 20:00’de başlayacak olan kısıtlama ise 30 Kasım Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak. Peki bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

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Marketlerin çalışma saatleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ilk olarak geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Sokağa çıkma yasağında marketlerin açık olup olmadığı ve kaçta açıldığı merak ediliyor. Genelgeye göre, marketler 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı.

2MARKETLER AÇIK MI
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MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı.

3SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİNDE AÇIK OLACAK İŞLETMELER
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİNDE AÇIK OLACAK İŞLETMELER

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar şöyle:

"İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, ­afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb), doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri gibi), yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar, oteller ve konaklama yerleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, üretim ve imalat tesisleri, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemiyle belirlenecek), sebze, meyve toptancı halleri."

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