Gündem Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 - 08:16 | 28 Mayıs 2021 - 08:16

Hafta sonu marketler açık mı? Marketler Cumartesi saat kaçta açılacak? İşte 29-30 Mayıs market çalışma saatleri

Hafta sonu marketlerin açılış ve kapanış saati ile ilgili araştırmalar, bu akşam başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi hızlandı. Marketlerin çalışma saatleri koronavirüs önlemleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu olmak üzere değişiklik gösteriyor. Pek çok vatandaş da güncel market çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, hafta sonu marketler açık mı? Marketler Cumartesi kaçta açılacak?