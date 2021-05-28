Hafta sonu marketler açık mı? Marketler Cumartesi saat kaçta açılacak? İşte 29-30 Mayıs market çalışma saatleri
Hafta sonu marketlerin açılış ve kapanış saati ile ilgili araştırmalar, bu akşam başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi hızlandı. Marketlerin çalışma saatleri koronavirüs önlemleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu olmak üzere değişiklik gösteriyor. Pek çok vatandaş da güncel market çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, hafta sonu marketler açık mı? Marketler Cumartesi kaçta açılacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri sokağa çıkma yasağıyla merak konusu oldu. Marketlerin kaçta açıldığı ve kaçta kapandığı, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile açıklandı. Öte yandan bu günlerde zincir marketlerde satışı yasak ürünlerin neler olduğu da netlik kazandı. İşte, 29-30 Mayıs market çalışma saatleri...
2
Marketler hafta içi ve hafta sonu hizmet vermeye devam edecek.
Marketler, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları ise saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'de kapanacak.
3
GENELGEDE MARKET DETAYI
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı ifade edildi.
4
Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi.