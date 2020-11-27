Hafta sonu marketler açık mı? İşte, market çalışma saatleri!

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR? İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı.