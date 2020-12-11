Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte hafta sonu market çalışma saatleri
Hafta sonu marketlerin çalışma durumu, vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar, hafta sonu market çalışma saatlerini öğrenmek ve ona göre ihtiyaçlarını gidermek istiyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan genelgeye göre marketler hafta sonu belirli saatlerde hizmet veriyor. Peki, hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
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İçişleri Bakanlığı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, geçtiğimiz haftalarda başladı. Genelge kapsamında marketlerin çalışma saatlerine düzenleme getirilmiş ve hafta sonu da belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması başlatılmıştı. İşte, market çalışma saatleri...
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MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?
İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı.
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Hafta sonu uygulanan kısıtlamalar gereği marketler saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında çalışacaklar.