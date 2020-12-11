Gündem Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 19:19 | 11 Aralık 2020 - 19:21

Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte hafta sonu market çalışma saatleri

Hafta sonu marketlerin çalışma durumu, vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar, hafta sonu market çalışma saatlerini öğrenmek ve ona göre ihtiyaçlarını gidermek istiyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan genelgeye göre marketler hafta sonu belirli saatlerde hizmet veriyor. Peki, hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?