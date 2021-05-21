Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Cumartesi/pazar zincir market çalışma saatleri
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde bu akşam 21:00'dan itibaren hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. İçişleri Bakanlığı, söz konusu yasaklarda market, manav, kasap gibi temel ihtiyaç ürünlerinin satışına dair düzenlemeleri duyurmuştu. Peki, hafta sonu marketler açık mı?
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Marketlerin çalışma saatleri hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile beraber yeniden güncellendi. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü saatlerde vatandaşlar, temel ihtiyaçları için marketlerin çalışma durumunu merak ediyor. Hafta sonu marketlerin açık olup olmadığını sorgulayan vatandaşlar, bir yandan da eğer açıksa saat kaça kadar olacağını sorguluyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre, marketler hafta sonu belirli saatlerde faaliyet gösterebilecek. İşte, 22-23 Mayıs market çalışma saatleri..
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Marketler hafta içi ve hafta sonu hizmet vermeye devam edecek.
Marketler, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları ise saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'de kapanacak.
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GENELGEDE MARKET DETAYI
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı ifade edildi.
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Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi.