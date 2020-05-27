Hafta sonu marketler açık mı? 30-31 Mayıs’ta BİM, A101, Şok açık olacak mı?

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI? Hafta sonu marketlerin açık olup olmayacağı sokağa çıkma yasağı ile ilgili yapılacak olan açıklamanın ardından belli olacak.

Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Alınacak yeni kararlar masada olacak.

Edinilen bilgiye göre hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda değerlendirilecek. Kısıtlama uygulamalarının bazı illerde belli bir süre devam edebileceği ancak nihai kararın son veriler ışığında verileceği öğrenildi.