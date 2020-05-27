Hafta sonu marketler açık mı? 30-31 Mayıs’ta BİM, A101, Şok açık olacak mı?
Hafta sonu marketlerin açık olup olmayacağı araştırılıyor. 30-31 Mayıs’ta BİM, A101, Şok açık olacak mı? Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta bayram ile birleşen kısıtlamanın ardından gözler 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar'a çevrildi.
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Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz hafta dört gün boyunca devam etti. Bayramın ardından kısıtlama sona erdi. Vatandaşlar hafta sonu marketlerin açık olup olmayacağını öğrenmek istiyorlar. 30-31 Mayıs’ta BİM, A101, Şok açık olacak mı? Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Bu toplantının ardından kısıtlamanın olup olmayacağının açıklanması bekleniliyor.
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HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?
Hafta sonu marketlerin açık olup olmayacağı sokağa çıkma yasağı ile ilgili yapılacak olan açıklamanın ardından belli olacak. Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Alınacak yeni kararlar masada olacak. Edinilen bilgiye göre hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda değerlendirilecek. Kısıtlama uygulamalarının bazı illerde belli bir süre devam edebileceği ancak nihai kararın son veriler ışığında verileceği öğrenildi.
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BİM, A101, ŞOK HAFTA SONU AÇIK MI OLACAK?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırsa marketlerin kapalı olacağı öngörülüyor. Her hafta kısıtlamanın netleşmesinin ardından yayınlanan genelgede detaylar aktarılıyor. Kısıtlama olmazsa A101, BİM ve Şok yine aynı saatlerde açık olacak.